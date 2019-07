Gli interventi di ristrutturazione energetica in edilizia spesso hanno un iter complessi e taglie di investimento limitate, caratteristiche che li rendono poco appetibili nel mondo finanziario. Una delle risposte è la standardizzazione e l’integrazione dei servizi energetici: Un bando Horizon 2020.

Come già sottolineato altre volte in numerosi degli articoli di questa rubrica, gli interventi di efficienza energetica realizzati in edilizia appaiono ancora notevolmente al di sotto del loro potenziale di applicazione. Una delle principali ragioni per questo divario così evidente è la mancanza, o per meglio dire la non adeguatezza, di competenze e capacità dei […]

Potrebbe interessarti anche: