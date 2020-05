L’esito della seconda procedura del decreto Fer 1 “evidenzia come sia necessario e urgente” semplificare gli iter autorizzativi . A farlo notare è Anev, l’associazione nazionale per l’energia dal vento, commentando gli esiti del secondo bando del DM 4 luglio 2019, pubblicati ieri dal Gse (si veda qui). Per quel che riguarda l’asta per il […]

Potrebbe interessarti anche: