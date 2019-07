Pubblicato il nuovo dco sul Testo integrato del dispacciamento elettrico.

“Porre le basi per una nuova regolazione, razionale e solida, per permettere la piena partecipazione al sistema elettrico delle fonti rinnovabili, della generazione diffusa, dei sistemi di accumulo, degli aggregatori e dei consumatori, alcuni dei quali sono anche produttori”. È questo, secondo il regolatore, il principale obiettivo del Documento di consultazione approvato dall’ARERA per definire […]

Potrebbe interessarti anche: