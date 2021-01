La Commissione Ue ha aperto i giochi per la prossima lista di Progetti di interesse comune (PCI: Projects of Common Interest), che sarà la quinta e ultima nell’ambito dell’attuale regolamento TEN-E (Trans-European Networks for Energy) sulle reti energetiche trans-europee. Bruxelles, infatti, ha appena avviato le procedure per presentare progetti nel settore delle reti intelligenti (smart […]

Potrebbe interessarti anche: