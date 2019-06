La Commissione Europea ha comunicato le sue valutazioni sui piani nazionali energetici dei 28 paesi membri. Ancora divari da colmare sui target 2030. All'Italia si chiedono misure e quadri normativi più chiari e concreti.

La Commissione Europea ha comunicato oggi, 18 giugno, le sue valutazioni sui piani nazionali energetici dei 28 paesi membri, considerandoli nel complesso ancora insufficienti a raggiungere i target dell’Ue al 2030, cioè il 32% di rinnovabili, il 32,5% per l’efficienza energetica e il 30% di riduzione delle emissioni nei settori non Ets. Per l’obiettivo sulle […]

