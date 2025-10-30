Le rinnovabili restano per Terna la via maestra della transizione elettrica, la sola realmente praticabile nel breve periodo e la più conveniente dal punto di vista economico. C’è poi anche il nucleare nella visione al 2050 del Tso – che, ricordiamo, deve basarsi sul Pniec – anche se tra le righe si sottolinea la grande incertezza che circonda questa fonte “promettente”, ma “solo sul lungo termine”. Quel che è chiaro[…]
Scenari Terna 2050: rinnovabili unica via immediata, ma c’è un limite all’integrazione