I prezzi elettrici medi italiani per i clienti industriali nel 2019 sono stati più anche alti del 45% per la classe di consumo inferiore a 20 MWh/anno rispetto ai prezzi più bassi dell’Eurozona e comunque significativamente risultano più elevati della media europea in tutte le classi di consumo. Il dato è rilevato nella Relazione annuale […]

