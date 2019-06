Nel corso dell'assemblea del Coordinamento FREE è stato anche eletto come secondo Vice Presidente Livio de Santoli, prorettore alle politiche energetiche dell’Università Sapienza di Roma.

Paolo Picco, presidente di Federidroelettrica e della società Innovation Consulting Group S.r.l., che detiene impianti idroelettrici in Piemonte e Lombardia, è entrato a far parte del Consiglio Direttivo del Coordinamento FREE, nel corso dell’Assemblea dei Soci che si è tenuta venerdì scorso. A darne notizia è Federidroelettrica in una nota stampa. Nel corso dell’assemblea è […]

Potrebbe interessarti anche: