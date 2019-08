Gli eventi ammessi vedranno un investimento complessivo di 870mila euro. Oltre cento Comuni coinvolti.

Un investimento complessivo di 870mila euro per 140 interventi in oltre 100 Comuni. Questi i numeri riassuntivi della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti degli edifici pubblici. La graduatoria è stata pubblicata il 20 agosto […]

Potrebbe interessarti anche: