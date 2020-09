Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nomine a viceministro dell’Economia di Antonio Misiani (PD) e Laura Castelli (M5S). A Misiani va la delega per gli investimenti pubblici e privati di competenza MEF, inclusi quelli in materia di Green New Deal, di particolare importanza in vista dell’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU. All’esponente […]

