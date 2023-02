Il Governo Meloni è intervenuto direttamente per la prima volta per sbloccare le autorizzazioni di nuovi impianti a fonti rinnovabili. Nella seduta di ieri, giovedì 23 febbraio, il Consiglio dei ministri ha deliberato due giudizi positivi di compatibilità ambientale. Il primo riguarda il progetto Edison per un impianto di accumulo idroelettrico da 270 MW mediante […]

