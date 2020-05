Sta accelerando la corsa dei grandi produttori di moduli fotovoltaici per conquistare il mercato dei nuovi moduli da 500 Wp. Trina Solar, in una nota, ha annunciato che il suo modulo Vertex ha raggiunto una potenza di 515,8 W certificata dai test indipendenti svolti da TÜV Rheinland. Per realizzare i moduli Vertex, precisa la nota […]

Potrebbe interessarti anche: