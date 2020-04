Un impianto gigantesco a un prezzo dell’energia incredibilmente basso: è tempo di un nuovo record per il fotovoltaico utility-scale in medio oriente, grazie al risultato uscito dall’asta per assegnare i 2 GW del progetto Al Dhafra negli Emirati Arabi. L’offerta più competitiva è scesa a 1,35 centesimi di dollaro per kWh, un livello di prezzo […]

