Il prezzo medio delle installazioni e gli economics per impianti residenziali, industriali o utility scale nell'analisi dell'Energy & Strategy Group del PoliMi.

Il valore del mercato delle nuove installazioni di fotovoltaico in Italia nel 2018, come sappiamo 437 MW aggiunti, è stato di circa 671 milioni di euro. Il segmento residenziale ha pesato per circa 394 milioni, quasi il 60% del totale, rappresentando il 50% della potenza installata, con livelli di costo al kW nell’intorno dei 1.800 […]

