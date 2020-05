“Il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti con moduli collocati a terra in aree agricole, si applica anche agli impianti fisicamente realizzati a terra su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo, nonché su aree bonificate, qualora a valle del ripristino, del recupero ambientale e/o […]

Potrebbe interessarti anche: