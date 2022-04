Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato E2i Energie Speciali, controllata da Edison, su un progetto eolico onshore da 27,6 MW nel Comune di Florinas, in Sardegna. Sostanzialmente, l’alta corte amministrativa ha ribadito che la Sardegna, in quanto Regione a statuto autonomo, ha tutto il diritto di modificare in corsa la propria definizione […]

