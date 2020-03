Da lunedì 23 marzo è in vigore il nuovo Bando della Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile) che prevede incentivi per la riduzione dei consumi energetici e delle sostanze inquinanti delle imprese, incentivi che includono anche l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo. Il Bando POR FERS 14/20, […]

Potrebbe interessarti anche: