“Nonostante gli sforzi di semplificazione burocratica, il Decreto Semplificazioni non sembra affrontare adeguatamente molte delle criticità relative ai procedimenti autorizzativi di impianti rinnovabili”, il giudizio arriva da PPA Committee nell’ambito delle audizioni in corso sul decreto. Cinque le proposte presentate in audizione dal network, nato per promuovere i Power Purchase Agreement da rinnovabili, al quel […]

Potrebbe interessarti anche: