Non c’è solo la proroga del Superbonus al 2022 tra le novità in tema di energia inserite nella legge di bilancio (testo in basso), pubblicata in Gazzetta ufficiale e quindi appena entrata in vigore. Diversi cambiamenti interessano ad esempio il bonus mobili, gli incentivi per le auto elettriche, la diffusione dei punti di ricarica per […]

