L'ammontare complessivo 2019 è salito a 228 milioni di euro. L'ultimo aggiornamento del Contatore, al primo agosto.

Continuano i salti in avanti dell’ammontare impegnato per gli incentivi del Conto Termico nel 2019. Nell’aggiornamento del Contatore al primo agosto, infatti, il GSE ha registrato un aumento di 18 milioni sul mese precedente, per effetto delle nuove richieste ammesse agli incentivi per le quali è previsto il pagamento dei corrispettivi nell’anno in corso. Lo […]

