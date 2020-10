A pochi giorni dalla firma del decreto che consente al nostro di far partire la sperimentazione per creare le comunità dell’energia rinnovabile e l’autoconsumo collettivo, Sorgenia ha annunciato la volontà di creare una comunità energetica. L’iniziativa, si spiega in una nota, riguarderà edifici pubblici di Turano Lodigiano e Bertonico, dove l’azienda ha già una centrale […]

