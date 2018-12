Illegittimo metodo di calcolo degli incentivi stabilito nel decreto MiSE 20 novembre 2012. La sentenza.

Gli incentivi Cip 6 erogati in base al decreto MiSE 20 novembre 2012 dovranno essere rivisti al rialzo. Lo impone una sentenza, la 11914/2018, pubblicata il 10 dicembre scorso, con cui il Tar Lazio accoglie in parte il ricorso di alcune aziende tra cui A2A ambiente (già Ecodeco), Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente – […]

Potrebbe interessarti anche: