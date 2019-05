29 Maggio 2019

Due istanze al Minambiente presentate da Snowstorm per centrali a Melfi e a Termoli.

Aspettando il capacity market e in vista del phase out del carbone previsto per il 2025, i produttori si stanno attrezzando per realizzare nuova potenza termoelettrica flessibile a gas. Dopo i 3,2 GW annunciati da Enel e i 301 MW da A2A, la bergamasca Snowstorm ha infatti depositato al Ministero dell’Ambiente la richiesta per 334 […]