Dal 20 maggio scorso imprese, ESCo e Pubbliche Amministrazioni possono inviare le domande di accesso al Fondo da 310 milioni di euro.

Come avevamo riportato, dopo un’attesa lunga 5 anni, da lunedì scorso, il 20 maggio è stata attivatata la piattaforma per la presentazione delle domande di agevolazione al Fondo nazionale per l’Efficienza energetica. Segnaliamo che sul sito di Invitalia, che gestisce la piattaforma, sono ora online anche le FAQ sul Fondo: Le Faq Come noto, il […]

