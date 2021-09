Il Friuli Venezia Giulia istituirà un gruppo tecnico per stabilire le zone dove sarà consentito, o non consentito, installare nuovi impianti a fonti rinnovabili, in modo da “accompagnare”, si legge in una nota della giunta regionale, il lavoro del gruppo nazionale che dovrà elaborare i criteri con cui determinare le aree idonee-non idonee. Tale gruppo […]

