Umbria: incentivi per trattori e macchinari agricoli elettrici e a biometano Redazione QualEnergia.it

In Regione Umbria 10 milioni di euro alle imprese che investono in agricoltura di precisione e in mezzi con motore elettrico o a biometano.

ADV

La Regione Umbria concede contributi alle imprese agricole per dotarsi di macchinari che permettano l’agricoltura di precisione e per l’ammodernamento energetico e tecnologico del parco automezzi. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione di 10.064.056 euro, finanziati dal Pnrr M2C1 – Investimento 2.3, e destinati alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole medie imprese […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER