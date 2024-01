In Liguria agevolazioni per l’efficientamento energetico delle imprese

La Regione Liguria concede agevolazioni alle imprese per il loro efficientamento energetico. Il bando (allegato in basso) è finanziato dal PR FESR 2021-2027 azione 2.1.2 con 10 milioni di euro, così suddivisi: 4.789.000 euro da assegnare con contributi a fondo perduto e abbattimento del costo garanzia e 5.211.000 euro per lo strumento finanziario (prestito rimborsabile). […]