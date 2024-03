In Toscana contributi per produrre pellet ed energia da biomassa forestale

La Regione Toscana concede contributi per la valorizzazione dei prodotti forestali anche per scopi energetici. Il bando (allegato in basso) dell’intervento SRD15 “Investimenti produttivi forestali” del Complemento per lo sviluppo rurale della Toscana-Feasr 2022-2027 dispone di 6 milioni di euro. Possono presentare la domanda di sostegno, in forma singola o associata: i proprietari della superficie […]