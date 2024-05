Tecnologie pulite, una capacità produttiva globale che cresce ma con forti squilibri

La recente impennata degli investimenti nel settore manifatturiero delle tecnologie rinnovabili sembra destinata a proseguire. Ci sono molti progetti sulla rampa di lancio, che si sta espandendo rapidamente, anche se in modo disomogeneo e con un’elevata concentrazione geografica. Anche i divari dei costi di produzione sono significativi, ma non immutabili. Il costo, inoltre, non è […]