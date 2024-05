Superbonus e sconto integrale, quando si considera “emessa” una fattura?

Mentre il Senato è impegnato sul Ddl di conversione in legge del DL Superbonus (oggi i lavori in commissione Finanze e domani l’esame in aula di Palazzo Madama), l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un interpello relativo alla disciplina dello sconto integrale in fattura. I cambi normativi che si sono susseguiti sulla materia hanno fatto sì […]