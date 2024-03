In Sicilia contributi per l’efficientamento energetico delle imprese del vino

La Regione Siciliana ha pubblicato il bando per assegnare contributi alle imprese vitivinicole per il loro miglioramento anche dal punto di vista energetico. Al bando OCM Vino Sicilia (allegato in fondo) sono stati assegnati 8 milioni di euro. Possono accedere al sostegno le micro, piccole e medie imprese che producono vino, per le quali il […]