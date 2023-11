Scende sotto 1 euro/MWh il corrispettivo unitario per il mercato del dispacciamento nel mese di settembre (consuntivo uplift). Lo comunica Terna in un avviso agli utenti; il valore è pari a 0,0808877 centesimi di euro per kWh, quindi 0,8 euro/MWh, in discesa dai valori registrati a luglio e agosto (entrambi sopra 1 euro/MWh).