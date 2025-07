Domanda di elettricità in continua crescita, fonti rinnovabili davanti al carbone, produzione record del nucleare, emissioni di CO2 del settore elettrico in leggero calo. Sono le principali previsioni dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) nel suo Electricity Mid-Year Update 2025 (link in basso). Il consumo mondiale di energia elettrica, evidenzia la Iea nella sintesi del rapporto, “crescerà […]