Eolico, il Cdm dà il via libera a 195,5 MW in Puglia

Il governo sblocca altri quattro parchi eolici in Puglia, per una potenza totale di 195,5 MW, tre impianti nel brindisino e uno nel foggiano. La decisione è arrivata nel consiglio dei ministri ieri 15 febbraio, con la Valutazione di impatto ambientale positva per i progetti e la contestuale bocciatura di un’iniziativa per 27 MW di […]