La ricetta di Elettricità Futura per installare 12 GW di Fer all’anno

“L’attuale bozza sembra andare nella direzione opposta a quella necessaria: anziché individuare delle aree in cui sarà più semplice realizzare impianti, crea maggior complessità”. C’è il decreto sulle aree idonee in cima alla lista dei provvedimenti che Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, individua come critici per raggiungere gli obiettivi 2030 sulle Fer, arrivando […]