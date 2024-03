Da Rfi gara da 64 milioni per elettricità da rinnovabili

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, ha indetto una gara per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per coprire i consumi di uffici, locali tecnologici, stazioni e altri impianti fissi su tutto il territorio nazionale. Verranno contrattualizzati circa 100 GWh per i quali sono richieste le Garanzie d’origine che attestino […]