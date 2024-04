Repowering delle reti elettriche per raddoppiarne la capacità senza nuove infrastrutture

Repowering delle reti elettriche per raddoppiarne la capacità senza nuove infrastrutture Lorenzo Vallecchi

CATEGORIE:

Il cosiddetto “reconductoring” è una soluzione sempre più studiata e applicata per far quadrare costi e benefici dell’elettrificazione dei consumi. Vediamo in cosa consiste.

ADV

La “semplice” sostituzione dei cavi elettrici nelle reti di trasmissione con nuovi cavi di uguale sezione e maggiore capacità potrebbe anche raddoppiare la quantità di elettricità che la rete esistente riesce a gestire, riducendo gli investimenti infrastrutturali necessari all’elettrificazione dei consumi e alla decarbonizzazione. È questo l’obiettivo del cosiddetto “reconductoring”, una soluzione la cui sperimentazione […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER