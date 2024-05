Reddito energetico, “operativo entro giugno” Redazione QualEnergia.it

L'annuncio dal Mase: in settimana il regolamento, nei primi 10 giorni di giugno il portale per i soggetti realizzatori, entro fine mese meccanismo operativo, con 100 milioni per il 2024 e almeno altri 100 per il 2025.

“Entro la fine di giugno del 2024” il reddito energetico sarà “completamente operativo”: a renderlo noto è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, rispondendo a un’interrogazione al Senato oggi, 23 maggio. Nella prima decade di giugno – ha spiegato Pichetto Fratin – il Gse aprirà un portale per censire a livello territoriale i […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

