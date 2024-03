Raee fotovoltaici, il Gse attua le novità del dl Energia

In un avviso pubblicato ieri, il Gse spiega come si applicherà la novità sui Raee fotovoltaici introdotta dalla conversione in legge del dl 181/2023, il cosiddetto dl Energia: come avevamo riportato, prevede che l’importo che il Gse tratterrà sarà di 20 €/modulo, cioè il doppio rispetto al valore della garanzia da versare al Sistema Collettivo […]