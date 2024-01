Raee fotovoltaico, raddoppiano le quote trattenute dal Gse per i moduli Luca Re

Si passa dagli attuali 10 euro a 20 euro per singolo pannello, non registrato presso un consorzio o sistema collettivo di gestione Raee. La modifica in un emendamento approvato al decreto Energia, su cui oggi si voterà la fiducia.

Tra le novità principali per il fotovoltaico in arrivo con il decreto Energia, in fase di conversione alla Camera (l'aula voterà oggi la questione di fiducia quindi il testo è da considerare definitivo), c'è una norma sulla gestione dei Raee che prevede un raddoppio delle somme trattenute dal Gse, che passano così da 10 a […]

