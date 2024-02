Quali potenzialità per l’agrivoltaico con moduli bifacciali nelle colture di olivo? Redazione QualEnergia.it

Uno studio ha simulato diverse configurazioni di impianto (altezza e inclinazione dei moduli) per un'ipotetica installazione agriFV in un uliveto. I risultati in sintesi e la ricerca allegata.

ADV

I sistemi agrivoltaici con moduli bifacciali possono aumentare molto la resa complessiva dei terreni, grazie alla produzione combinata di energia e colture agricole, a condizione di progettare in modo ottimale l’impianto tenendo conto di diversi parametri, tra cui l’altezza e inclinazione dei moduli FV. È quanto hanno fatto i ricercatori dell’Università di Jaén in Spagna […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

Sei abbonato PRO? Sei abbonato PRO? Accedi con le tue credenziali . Non sei abbonato PRO? Scopri i servizi dell’abbonamento annuale: provalo gratis per 10 giorni o abbonati subito

CONDIVIDI

NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER