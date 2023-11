La Regione Basilicata concede contributi alle imprese per l’innovazione del settore regionale dell’automotive, anche dal punto di vista energetico. Il bando (allegato in fondo) ha un budget di 5 milioni di euro, in attuazione della legge regionale n. 1/2009. Possono richiedere queste agevolazioni le micro, piccole, medie e grandi imprese che vogliono realizzare un programma […]