Parco Agrisolare, nuovo elenco ammessi a giorni e soluzione in vista per il problema connessioni Giulio Meneghello

Le risorse a disposizione per il bando Pnrr per il fotovoltaico sui tetti delle imprese agricole dovrebbero bastare per accogliere tutte le 18mila domande, ripescando anche quelle con piccole irregolarità sanabili.

Ci sono buone notizie per le tante aziende agricole e agroalimentari che hanno aderito al secondo bando Pnrr “Parco Agrisolare”, che finanzia il fotovoltaico su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Le risorse a disposizione, potenziate con altri 850 milioni con il nuovo capitolo RepowerEU del piano, dovrebbero essere sufficienti ad […] Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO

