Marche, contributi per trattori e strumenti per l’agricoltura di precisione elettrici

La Regione Marche assegna contributi per l’ammodernamento tecnologico e l’efficienza energetica del settore agricolo e zootecnico. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione di 12.348.866 euro, finanziati dal Pnrr, ed è rivolto alle imprese agro-meccaniche e alle micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni. Sono considerati ammissibili investimenti per: […]