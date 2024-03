Italia Solare, “buona la bozza del Fer X ma l’attesa rischia di bloccare il mercato”

Sulla bozza del decreto Fer X in circolazione da qualche settimana arriva un primo commento di Italia Solare, che esprime “soddisfazione” per il dm che sta venendo alla luce e per il prezzo di riferimento a base d’asta per il FV, di 85 €/MWh, definito “sfidante ma realistico”. L’associazione, si legge in una nota diffusa […]