Incentivi in arrivo, concessioni idro, autorizzazioni: cosa ha detto Pichetto sulle rinnovabili

Uscita dal carbone confermata entro fine 2025 (ma in Sardegna bisognerà attendere il 2026-2028), decreto Fer 2 con gli incentivi alle rinnovabili innovative in valutazione a Bruxelles, governo al lavoro sul decreto per le aree idonee (il voto in Conferenza unificata è stato ritardato dalle elezioni in Sardegna) e sul recepimento della direttiva Red 3. […]