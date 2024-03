Decreto Fer X, cosa prevede la bozza in circolazione

Tariffe indicizzate, correttivi basati sulla localizzazione degli impianti, 67 GW di potenza incentivabile, di cui 45 per il fotovoltaico sopra il MW e 5 GW ad accesso diretto per tutte le fonti: si confermano diverse anticipazioni date dal Mase, nella bozza del decreto Fer X circolata venerdì. Stiamo parlando del meccanismo previsto dal d.lgs.199/2021 per […]