Danni e malfunzionamenti non rilevati nei moduli fotovoltaici continuano a essere un rischio per l’industria solare. A dirlo è Clean Energy Associates (CEA), società di consulenza specializzata nelle energie rinnovabili con sedi negli Stati Uniti e in Cina. Nella nuova edizione del Solar PV Module Quality Risks (link in basso), CEA ha ispezionato e testato […]