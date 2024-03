Quanto può rendere il fotovoltaico bifacciale con moduli verticali est/ovest?

Quanta energia può produrre, e con quale profittabilità, un impianto fotovoltaico con moduli bifacciali installati verticalmente e con orientamento est/ovest? È la domanda cui ha provato a rispondere un gruppo di ricercatori della Delft University of Technology (TU Delft) in collaborazione con esperti dell’azienda olandese Kipp & Zonen, specializzata in strumenti di misurazione. Gli autori […]