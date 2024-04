L’era del silicio è arrivata anche per le batterie?

Il materiale principe per l’elettronica e il fotovoltaico riesce ora a immagazzinare meglio e in modo più sicuro che in passato l'energia elettrica. Ecco cosa stanno facendo alcune start-up americane.

L'aspetto esteriore è quello di fili nanometrici oppure di una fine polvere nera. Nella sostanza si tratta di materiali nanostrutturati di silicio che potrebbero presto prendere il posto della polvere di grafite usata attualmente per produrre gli anodi delle batterie agli ioni di litio, o essere a questa comolementari. La differenza è che il "nano-silicio" […]

